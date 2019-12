Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

SPÖ-Partei-Reform: Wählersympathie vor Partei-Taktik. Beim Parteivorstand am Montag möchte Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch seinen Sanierungsplan präsentieren. Mit Doskozils-Vorzugsstimmensystem würde SPÖ-Parlamentsklub ganz anders aussehen ( zum Artikel ).

Hacker nach Bettler-Sager: "Ich brauche mich nicht genieren". Der Sozialstadtrat betont, dass Wien viel Geld für arme Menschen in die Hand nehme. Sein umstrittener Sager zu Abschiebungen von Bettlern sei der Komprimierung seiner Aussagen geschuldet ( mehr Infos ).

Gratis gebunkert: 900 Millionen liegen bei der Finanz. Banken und Versicherungen wollen sich Negativzinsen ersparen. Mittlerweile bunkern 41 Unternehmen, darunter vor allem Banken und Versicherungen, stolze 900 Millionen Euro bei der heimischen Finanz in Form hoher freiwilliger Steuervorauszahlungen. Die Finanz will nun in Verhandlungen treten (zum Bericht).