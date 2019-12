Hacker nach Bettler-Sager: "Ich brauche mich nicht genieren"

Es war ein Satz, der für großen Unmut sorgte: Der Wiener Sozialstadtrat Peter Hacker hatte vergangenes Wochenende in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin profil auf die Frage, ob mehr osteuropäische Bettler abgeschoben werden sollen, mit den Worten geantwortet: "Ich bin nicht dafür, ich hätte nur nichts dagegen."

Am Mittwochabend in der ZiB2 betonte der SPÖ-Politiker nun, dass bei der Komprimierung seiner Aussagen Aspekte verloren gegangen seien. "Es ging um die Organisationen hinter den Bettlern", so Hacker. Er sei nach wie vor gegen ein Bettelverbot, das heiße aber nicht, "dass wir für organisiertes Betteln sind." Er sei auch nicht dafür, dass sich die Polizei auf Bettler konzentriere, sondern auf jene, die diese organisieren.

Wien nehme viel Geld für arme Menschen in die Hand, erst kürzlich habe man 900 zusätzliche Notschlafstellen geschaffen. "Ich brauche mich nicht genieren", sagt Hacker.