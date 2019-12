Organisiertes Betteln: Jetzt kontert Kirche Wiener Stadtrat Hacker

"Kriminalisierung" von Menschen in Not

Gegen Hackers Aussagen legte die Katholische Kirche am Montag energischen Widerspruch ein. "Niemand stellt sich freiwillig für einen Teller Suppe oder zum Betteln auf die Straße", sagte Klaus Schwertner, Generalsekretär der Wiener Caritas. "Diese Menschen in Not einmal mehr zu kriminalisieren wäre ein Schritt in die falsche Richtung."

Das sei gerade in einer Stadt, die sich im Winter gemeinsam mit Hilfsorganisationen "vorbildlich" gegen akute Obdachlosigkeit einsetze, abzulenen. Wien stellt jeden Winter an die tausend Notquartiersplätze für Obdachlose bereit. Seit Jahren lautet das Credo der Stadt: Niemand soll im Winter in Wien erfrieren.

Bettelverbote, wie etwa in Salzburg, würden die Not der Menschen nur verschärfen. "Damit wird nicht die Armut bekämpft, damit werden armutsbetroffene Menschen bekämpft", sagt Schwertner.