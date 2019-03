Salzburger Kirche übt sanften Druck auf die Franziskaner aus

Kirche will kein Bettelverbot

Unterstützung bekommen die Ordensleute dagegen von mehreren Seiten. Bürgermeister Harald Preuner hat ihnen bereits einen Gesprächstermin zugesagt. Er stellt aber klar, dass eine Ausweitung des Verbotes nicht in Frage komme. Das wäre nicht so leicht umzusetzen, so Preuner. Unterstützung, aber auch Kritik kommt von der Erzdiözese.

Eine Ausweitung des Bettelverbots werde die Situation nicht verbessern, sondern nur verlagern. „Als Kirche von Salzburg warnen wir vor so einer Vorgangsweise“, sagt Alois Dürlinger, Referent von Erzbischof Franz Lackner in Armutsfragen. Gemeinsam mit der Caritas wolle man den Orden unterstützen. „Wir wünschen uns, dass die Franziskaner auch weiterhin Hilfe für alle notleidenden Menschen anbieten können. Daher wollen wir gemeinsam nach einer Lösung suchen“, erklärt Dürlinger.