Verschwörerrunde im "Reznicek": Wie Strache sein Comeback plant

Bei seinen Freiheitlichen ist er nach dem Ibiza-Skandal und der Spesen-Affäre in Ungnade gefallen, der Parteiausschluss dürfte unmittelbar bevorstehen. Ungeachtet dessen sammelt Heinz-Christian Strache weiter treue Gefolgsleute um sich. Aus Rache an der FPÖ oder aus dem Glauben heraus, an frühere blaue Erfolge in Wien anknüpfen zu können, will Strache bei der Wien-Wahl 2020 mit einer eigenen Liste antreten - auch wenn ihn Umfragen derzeit in Wien lediglich bei vier bis sieben Prozent sehen.