Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Sonnig und kühl: Nebel- bzw. Hochnebelfelder lösen sich im Laufe des Vormittags auf. Überwiegend setzt sich die Sonne durch, es bleibt trocken. Entlang der Alpen und im Süden können sich am Nachmittag die Wolken allmählich verdichten. Der Wind dreht auf Süd und es kommt kräftiger Föhn auf. Tageshöchsttemperaturen 3 bis 10 Grad. In 2000m Höhe hat es plus 3 bis minus 4 Grad. Vorsicht: Die Lawinensituation bleibt angespannt.