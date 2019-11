Drei Jahre lang im Koma: Mordversuch wird neu aufgerollt

Adelheid B. hatte am 6. März 2016, einem Sonntag, Spätdienst in der Eni-Tankstelle an der Bundesstraße 17. Wie die Ermittlungen ergaben, schloss sie gegen 21 Uhr den Tankstellenshop und stellte den Müll am Hinterausgang ins Freie. Nachdem sie die Tageslosung im Tresor versperrt und die Alarmanlage aktiviert hatte, verließ sie den Shop und versperrte die Türe. Nur kurze Zeit später traf sie auf dem Gelände auf den Täter. Wie das Gutachten von Gerichtsmediziner Wolfgang Denk ergab, schlug der Unbekannte die 59-Jährige mit einem scharfkantigen Gegenstand nieder. Als der besorgte Ehemann nach der Frau suchte, fand er sie gegen Mitternacht in einer Blutlache. Alle Überprüfungen im näheren Umfeld des Opfers verliefen ergebnislos.

Neben der Geldbörse sind auch die Bankomatkarte und der Führerschein der Frau spurlos verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise unter 059133/30/3333. Auch der ORF NÖ berichtet in der Serie „Kalte Spuren“ über den Fall.