Wendepunkt für Thiem: "Sie beginnen, Respekt zu haben"

Gleich drei Mal zurückgeschlagen nach einem Satzrückstand hat Thiem in der Wiener Stadthalle. Die Turniersiege in der Heimat – im Sommer triumphierte er auch in Kitzbühel – haben neben Preisgeld und Ranglistenpunkten einen weiteren, wichtigen Effekt, wie sein Trainer Nicolás Massú glaubt: "Es ist nie einfach, vor deinen Freunden und deiner Familie zu spielen. Dadurch, dass er das nun geschafft hat, wird er in Zukunft ruhiger sein."

Der Marke Thiem hat’s obendrein nicht geschadet. Ob GQ schon an einem Fortsetzungsartikel arbeitet, ist nicht bekannt. Falls das Magazin Infos benötigt, kann es bei Thiems Privatsponsor nachfragen. Der dreht gerade Teil zwei der Thiem-Doku.