Nach der Sternstunde hat Thiem bereits wieder Großes vor

Der 6:7-6:3-7:6-Sieg nach 2:47 Stunden über den serbischen Topfavoriten Novak Djokovic bedeutete nicht nur, dass der 26-jährige Österreicher frühzeitig und erstmals den Einzug ins Halbfinale beim Saisonabschluss der besten acht Profis sicherstellte, Thiem sprach ohne zu zögern vom "größten Erfolg meiner bisherigen Karriere".

Das sollte in der Hitze der Nacht nicht übertrieben sein. Zum ersten Mal schlug er zwei der großen Drei ( Djokovic, Federer, Nadal) hintereinander bei einem Turnier. Damit bescherte Österreichs Nummer eins den Tennisfans am Donnerstag ein Grande Finale in der Vorrunde: Während er selbst seine Abschlusspartie gegen den bereits ausgeschiedenen Matteo Berrettini (15 Uhr MEZ) locker angehen kann, spielen Djokovic und Federer im direkten Duell um den zweiten Halbfinalplatz (21 Uhr).