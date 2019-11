Thiem-Trainer Massú: "Dominic ist ein guter Mensch"

Nicolás Massú liebt Tennis. Das erkennt jeder, der den 40-jährigen Chilenen auf dem Trainingsplatz beobachtet. Macht sein Schützling Dominic Thiem, der am Dienstag-Abend bei den ATP-Finals auf Djokovic trifft, kurz Pause, schlägt er dessen Bruder Moritz Asse um die Ohren. Wenig später schmeißt er seinen Schläger einem Ball hinterher, der weit ins Out segelt. Dazwischen sagt der zweifache Olympiasieger Übungen an, lobt gute Schläge, beobachtet, hört zu, lacht viel. Auch als jemand aus dem Aufwärmraum herüber schreit: "Grande Massú!" Es ist Rafael Nadal.

KURIER: Senor Massú, wie kam Tennis in Ihr Leben?