Dominic Thiem ist der Störenfried im Konzert der ganz Großen

Es sind nicht nur die Trophäen und Bestmarken, die beweisen, dass ein Sportler endgültig in der Weltspitze angekommen ist. Oft sind es kleine Details, die große Unterschiede ausmachen. Im Fall von Dominic Thiem ist es eine banale Wollhaube.

Mit dieser Kopfbedeckung war der österreichische Tennisprofi im Vorfeld der ATP Finals in London zu den Medienterminen in der windigen, kühlen und teilweise offenen O2-Arena erschienen. „Diese Halle ist sehr speziell, jeder Raum hat eine andere Temperatur. Das weiß ich mittlerweile“, sagte der 26-Jährige vor seinem vierten Auftritt im Kreis der besten acht Profis des Jahres. Ein Beispiel genommen hat sich Thiem an Roger Federer: „Der hat immer den halben Kleiderschrank mit.“

Eine frische Abreibung hat der Schweizer Superstar dennoch bekommen – ausgerechnet von Thiem. Beim souveränen 7:5-7:5-Auftakterfolg am Sonntagabend bestätigte der Niederösterreicher auch auf dem Centre Court seine Weiterentwicklung zum kompletten Weltklassespieler.