ATP-Finals: Nadal unterliegt Zverev in zwei Sätzen

Titelverteidiger Alexander Zverev hat am Montagabend in seinem Auftaktmatch der Gruppe „ Andre Agassi“ bei den mit 9 Millionen Euro dotierten ATP Finals in London Rafael Nadal klar bezwungen. Der als Nummer 7 gesetzte Deutsche ließ dem im Vorfeld des Turniers angeschlagenen Spanier nach 84 Minuten beim 6:2,6:4 keine Chance.

„Es ist natürlich großartig. Jeder weiß, wie sehr ich die ganze Saison zu kämpfen hatte. Es bedeutet mir sehr viel, dass ich hier wieder spielen kann, nachdem ich hier letztes Jahr meinen bisher größten Titel gewonnen habe“, freute sich Zverev nach seinem ersten Sieg über den 33-jährigen Mallorquiner.

Bereits als er zum Training am Donnerstag in die O2-Arena zurückgekommen sei, habe er großartige Erinnerungen empfunden. „Ich hoffe, ich kann diese Woche mein bestes Tennis spielen.“