ATP-Finals: Thiem gewinnt den Krimi gegen Djokovic

London hat schon viele gute und denkwürdige Tennisspiele gesehen. Vor allem im Sommer, wenn der Rasen von Wimbledon die besten Spieler in den Westen der britischen Hauptstadt lockt. In der östlich am Themseufer liegenden O2-Arena, in der auch schon seit 2009 die besten acht Profis der Saison ihren inoffiziellen Weltmeister ermitteln, gab es noch nicht viel Hochklassigeres, Packenderes und Emotionaleres, was Dominic Thiem und Novak Djokovic Dienstagnacht den 17.500 Fans vor Ort boten.

In der ersten Dreisatzpartie des Turniers entschieden am Ende Winzigkeiten über den Sieg. Den sicherte sich Thiem mit 6:7, 6:3, 7:6.

Damit stand nach zwei von drei Spieltagen in der Vorrunde fest: Der Niederösterreicher steht bei seiner vierten ATP-Finals-Teilnahme erstmals im Halbfinale (Samstag). Im letzten Vorrundenspiel am Donnerstag gegen Matteo Berrettini geht es um Platz eins oder zwei.