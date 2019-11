Mehrere Skigebiete starten früher als geplant in den Winter

„Schon am Dienstag sind 50 Zentimeter Neuschnee am Berg gelegen. Es wäre perfekt zum Skifahren“, sagt er, der bereits am Montag seine ersten Schwünge im Skigebiet gezogen hat. Die Gäste müssen sich jedoch noch gedulden. Ischgl hält nämlich am Skiopening am 28. November fest. „Wir sind noch voll in den Vorbereitungen. Auch die Mitarbeiter trudeln erst ein“, erklärt Steibl.

In Sölden im Tiroler Ötztal wurden am Mittwoch hingegen am Giggijoch die ersten Pisten abseits des Gletschers freigegeben – einen Tag früher als geplant. Selbst in kleineren Skigebieten, wie der Axamer Lizum nahe Innsbruck, laufen die Telefone heiß.