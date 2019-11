Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Kühl und feucht: In der Früh im ganzen Land dichte Wolken am Himmel. Im Westen und Süden regnet es schon von der Früh weg. Im Laufe des Vormittages breitet sich der Regen dann auf alle Landesteile aus. Nach Westen kann die Schneefallgrenze schon unter 1000m sinken. Ganz im Osten und im Südosten bleibt sie bei über 1500m. Am Abend und in der kommenden Nacht kann es in Salzburg, Oberösterreich und im westlichen Niederösterreich sogar bis in die Niederungen schneien. Tageshöchsttemperaturen 2 bis 10 Grad.