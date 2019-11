... und wie geht’s eigentlich der SPÖ?

Bei den nun anlaufenden Koalitionsverhandlungen ist die SPÖ in die Zuschauerrolle verbannt. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner unterbrach am Montag dennoch – oder gerade deshalb? – eigens die Ausschuss-Sitzung der Wiener Landespartei, um die türkis-grünen Anbahnungsversuche vor den Medien zu kommentieren.

Im Visier hat die SPÖ-Chefin dabei vor allem die Grünen: Diese wolle sie an ihren Taten messen, so Rendi-Wagner. Die SPÖ brachte daher am Montag ihren Antrag für eine Klimaschutz-Milliarde in den Budgetausschuss ein.

Prompt stimmten die Grünen mit FPÖ und ÖVP für eine Vertagung des Antrags. Womit sich die SPÖ über die Grünen empören konnte.