Koalitionsgespräche: Was Kurz an Kogler gut findet und umgekehrt

So denkt Türkis über Grün

„Der Werner Kogler ist echt ok.“ Wann immer Sebastian Kurz in diesen Tagen von Parteifreunden nach den Grünen und deren Parteichef gefragt wird, antwortet er mit einem Satz wie diesem. Der ÖVP-Boss schätzt den Chef der Öko-Partei. Soviel ist gut 40 Tage nach der Nationalratswahl fix. Und wenn man davon ausgeht, dass in der Politik keine Währung so viel zählt wie Vertrauen, dann ist das vermutlich sogar eines der wichtigsten Ergebnisse der Sondierungsgespräche zwischen Türkis und Grün.

Sekten-Guru

Warum aber ist das so? Wie konnte es dazu kommen, dass ausgerechnet Kogler, also er, der die Fans der Volkspartei noch am Wahltag als „Sektenmitglieder des Kanzlerdarstellers“ bezeichnet hat, nun von genau diesem „Sekten-Guru“ verteidigt wird?