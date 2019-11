Kanadier: Zum Goldschürfen in die Steiermark

Oberzeiring war vor Jahrhunderten im Besitz aller Rechte einer Bergstadt und hatte ein besonderes Münzrecht zum Prägen des silbernen "Zeyringer Pfennigs". Mit einem Teil der hohen Abbaugewinne wurden von den Habsburger Kaisern in Wien zahlreiche Bauten errichtet und Oberzeiring erhielt den Ehrennamen "Mutter von Wien". Kaiser Maximilian I. ließ das Schloss Hahnfelden direkt am Stadtrand von Oberzeiring erbauen, in dem er sogar um 1506 drei Monate lang gewohnt haben soll, um die Entwässerung und Reaktivierung der Gold- und Silberminen selbst beaufsichtigen zu können.

Geologisch gehören die polymetallischen Lagerstätten innerhalb des Schurfgebiets der Mine Oberzeiring zum "Austroalpinen Kristallinkomplex". In den 1960er-Jahren hat die Technische Universität Wien Materialproben der Minengänge im gesamten historischen Grubengebäude genommen. Mit Bleiglanz mineralisierte Materialproben aus den Minengängen des Grubengebäudes im Westfeld ergaben einen Silbergehalt zwischen 850 und 1.250 Gramm pro Tonne. Im sogenannten mittleren Feld waren es zwischen 832 und 956 Gramm sowie ein Goldgehalt von 5 Gramm pro Tonne. In Zusammenhang mit dem Barytabbau in der Mine in den 1950er-Jahren ergab eine Probe des Grubengebäudes im Ostfeld einen Goldgehalt von 114 Gramm und einen Silbergehalt von 1.106 Gramm.

Es wird geschätzt, dass sich die verschiedenen Stollensysteme innerhalb des Grubengebäudes auf mehr als 25 Kilometer erstrecken. Wegen des Grundwasserspiegel waren sie aber auf eine vertikale Tiefe von maximal 100 Meter gegraben worden. Ein tödlicher Wassereinbruch im Grubengebäude um 1360 hatte dazu geführt, dass der Bergbau weitgehend eingestellt wurde. In jedem Jahrhundert danach erfolgten intensive, aber mangels geeigneter Technologie vergebliche Pumpversuche, das Wasser aus dem Berg zu bringen, hieß es in der Aussendung von Richmond Minerals. Aus diesem Grund habe es in der Mine zu keiner Zeit Versuche der Exploration von Erzlagerstätten unterhalb einer vertikalen Tiefe von 100 Meter gegeben. Die Gegend als Ganzes wurde noch nie mit modernen Explorationsmethoden oder irgendwelchen umfassenden Diamantbohrprogrammen erschlossen.