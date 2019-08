Für Euro-Zahler ist Gold so teuer wie noch nie

An den Zollstreit zwischen den USA und China sind Kleinanleger und Großinvestoren mittlerweile zwar schon gewohnt. Aktuell schaukelt sich dieser Streit aber wieder auf – und verunsichert alle, die Geld veranlagt haben. In solchen Situationen wird oft Gold als „sicherer Hafen“ angesteuert. So auch zum Beginn dieser Woche: Mit rund 1.555 US-Dollar je Feinunze (31,3 Gramm) erreichte der Goldpreis den höchsten Stand seit sechseinhalb Jahren. In Euro gerechnet war das Edelmetall mit 1.393,22 überhaupt so teuer wie noch nie.

Bisheriger Rekord

Vom bisherigen Rekordhoch von rund 1.900 Dollar im November 2011 ist der Goldpreis zwar noch ein Stück entfernt. Experten gehen aber davon aus, dass sich das Edelmetall durch steigende Nachfrage weiter verteuern wird. Argumente dafür gibt es etliche.

Sicherer Hafen

Zahlreiche Unruhe- und Krisenherde treiben die Anleger in sichere Häfen. Zu Zoll- und Handelsstreitereien kommen ein chaotischer Brexit, der immer näherrückt, politische Unruhen in Hongkong, die instabile Lage im hoch verschuldeten Italien oder die tiefe Krise, in die Argentinien erneut gestürzt ist. Nicht zu vergessen ist die globale Konjunktur, die sich spürbar einbremst.