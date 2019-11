Neuer S-Bahntunnel in Wien: Niederösterreich drängt, ÖBB bremst

Während die Führung des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) in der Vorwoche gemeinsam mit Niederösterreichs Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko in München weilte, um sich die Bauarbeiten zu einer zweiten S-Bahnstammstrecke anzusehen, warben die ÖBB in Wien für die gegenteilige Stoßrichtung. Man würde den Erfolg der S-Bahn auch so ausbauen, war dort zu lesen. Aber ohne die von Niederösterreich geforderte zweite S-Bahnstammstrecke, ohne eine zusätzliche Tunnelstrecke durch die Bundeshauptstadt.

Wörtlich heißt es im ÖBB-Papier: „Die S-Bahn wird von den ÖBB sukzessive ausgebaut, um den künftigen Anforderungen der Pendlerinnen und Pendler an einen modernen öffentlichen Verkehr gerecht zu werden. In der Ostregion liegt der Fokus dabei aktuell im Süden von Wien.“ Zu den aktuellen Maßnahmen zählen der Ausbau der Strecke von Wien nach Bratislava, der Pottendorfer Linie sowie der S-Bahn von Hütteldorf nach Meidling. In Planung sind unter anderem der Ausbau der S-Bahn zwischen Meidling und Mödling sowie die Flughafenspange (siehe Grafik).