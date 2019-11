Neuer S-Bahntunnel: Warum Wien nach München blicken sollte

Die Rundum-Kulisse ist die Pracht der Münchner Innenstadt: der Dom, alte Bürgerhäuser, Geschäftskomplexe. Und mitten drin eine riesige Baustelle, zum übrigen städtischen Treiben mit Wänden abgeschirmt. Dort wird in 40 Metern Tiefe eine Haltestelle für die neue S-Bahnstrecke durch die Stadt errichtet. Im Jahr 2026 will man damit fertig sein. Dann soll auf der neuen Stammstrecke für die S-Bahn der Betrieb aufgenommen werden, die derzeitige Überlastung des S-Bahn- und U-Bahnnetzes ein Ende haben. Verlaufen wird die neue Strecke größtenteils unter der Stadt, zum Teil sogar unterhalb der U-Bahn.

Mit großem Interesse verfolgten diese Woche Niederösterreichs Verkehrslandesrat Ludwig Schleritzko ( ÖVP) und Wolfgang Schroll, Geschäftsführer des Verkehrsverbundes Ost-Region (VOR), die regen Bautätigkeiten im Zentrum von München. Sie würden es gerne sehen, dass auch durch Wien eine 2. Stammstrecke für die S-Bahn errichtet wird. Entwürfe dazu – inklusive einer neuerlichen Untertunnelung der Wiener Innenstadt – wurden vom VOR bereits geliefert. Richtigen Applaus gab es dafür von der Bundeshauptstadt nicht. Eher Skepsis, ob so ein Schritt notwendig ist.

In Niederösterreich hingegen ist man überzeugt davon. „Die heurige Infrastruktur ist für die Nachfragesteigerung in 10 bis 15 Jahren nicht ausreichend“, heißt es dazu in einem Papier des VOR. Dass die Diskussion schon jetzt geführt und abgeschlossen werden muss, zeigt das Münchner Beispiel. Auch dort musste die Freistadt erst vom Umland überzeugt werden, dass dieses Großprojekt – man rechnet mit Kosten von rund 3,8 Milliarden Euro – notwendig ist, um den Titel „Stauhauptstadt“ vergessen zu lassen. Mittlerweile steht das Projekt in München trotz der großen und langen Bautätigkeit außer Streit.