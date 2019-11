Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Regnerisch und kühl: Die Sonne zeigt sich heute kaum. Meiste Zeit ist es dicht bewölkt, immer wieder regnet es verbreitet - zum Teil intensiv. Längere trockene Phasen gibt es am ehesten im Norden und Osten. Von Westen her fließen tagsüber kalte Luftmassen ein und so sinkt die Schneefallgrenze an der Alpennordseite auf 1100 bis 1600 Meter und in den Südalpen zum Teil um 2000 Meter. Im Süden geht es streckenweise auch recht windig zu. Tageshöchsttemperaturen 7 bis 13 Grad.