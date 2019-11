Brandfallen gegen die Polizei in Frankreich

In einer Sozialbau-Siedlung in der Trabantenstadt Chanteloup-les-Vignes westlich von Paris wurde am Samstag ein Hallengebäude, das der Ausbildung zu Zirkus- und Theaterberufen gewidmet war, niedergebrannt. Auch ein Jugendzentrum ging in Flammen auf. In vier Nachbarstädten war es schon zwei Tage zuvor zu derartigen Brandfallen gekommen. In der Vorstadt La Courneuve nördlich der Hauptstadt Paris versuchten Jugendliche in das örtliche Kommissariat einzudringen. In der Stadt Beziers im Südwesten Frankreichs wurde eine Schule abgefackelt.

Schon 2005 schwere Unruhen

Die Ereignisse wecken Erinnerungen an das Jahr 2005, als schwere Unruhen landesweit Sozialbau-Siedlungen und ihre Umgebung über zwei Wochen lang erschütterten und der Ausnahmezustand verhängt wurde. Der Auslöser der damaligen Revolte war der Tod zweier Halbwüchsiger aus Migrantenfamilien, die vor einer Polizei-Kontrolle in eine Stromanlage geflüchtet und dort verunglückt waren. Die eigentliche Ausbreitung der Unruhen erfolgte aber, nachdem Polizei-Trupps, die mit Steinen beworfen worden waren, Tränengasgranaten abschossen, von denen eine in einer Moschee landete. Auch jetzt wieder können Todesfälle als Folge von Polizei-Einwirkung, auch wenn sie schon länger zurückliegen, für anhaltende Revanchelust sorgen.

Spießroutenlauf

Aversion und Misstrauen nähren sich auch aus dem Umstand, dass Übergriffe von Polizisten gegen junge Vorstädter mehrfach von den Behörden vertuscht wurden. Anderseits geraten auch die legitimsten Einsätze für Polizisten immer wieder zum lebensgefährlichen Spießrutenlauf.

Im März dieses Jahres verunglückten zwei Jugendliche auf ihren Motorrädern in einer Siedlung in der Alpen-Metropole Grenoble, als sie einer Polizeistreife entkommen wollten. In derselben Siedlung wurden zuletzt wieder Polizisten mit Steinen angegriffen, als diese versuchten, einen Drogen-Dealer festzunehmen.