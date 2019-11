Abschiebung von 430 Menschen per Charter kostete 7,9 Millionen

40 Flüge. 430 Personen wurden heuer bis 11. September per Charter in ihre Heimat abgeschoben – das geht aus einer parlamentarischen Anfrage an Innenminister Wolfgang Peschorn hervor. Insgesamt wurden 40 Charterrückführungen durchgeführt. Kosten: 7,9 Millionen Euro.

Rückführen wurden unter anderem nach Pakistan, Kosovo, Nigeria, Russland und Afghanistan durchgeführt. Bei den Aufwendungen sind neben den Flügen auch Kosten für Dolmetscher, Ärzte oder Vorauskommandos inkludiert.

Im Jahr 2018 war die Zahl der Abschiebungen per Charter noch höher. Damals flogen 76 Charter mit 737 Personen 17 Destinationen an. Die Gesamtkosten betrugen 11,6 Millionen Euro.