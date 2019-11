Ein Mann ist am Montagabend im Hof eines Wohngebäudes in Wien-Döbling erschossen worden. Nach dem namentlich bekannten Verdächtigen wurde eine Großfahndung eingeleitet, an der sich neben dem Polizeihubschrauber auch Beamte der Wega und Cobra beteiligten, teilte die Landespolizeidirektion Wien der APA mit. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch unklar.

Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier: