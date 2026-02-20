Tiefwinterlich präsentiert sich der Freitagmorgen. Wie angekündigt, traf in der Nacht ein Tief aus Italien in Österreich ein und brachte jede Menge Neuschnee. Bis zu 44 Zentimeter Schnee sind im Lesachtal gefallen, um die 32 cm in Schröcken. Im Osten, rund um St. Pölten, Bad Vöslau oder dem Westen Wiens, fielen bis zu 20 Zentimeter.

In der Steiermark, im südlichen Burgenland und in den Karawanken kann kräftiger Schneefall bis heute Nachmittag anhalten. In Gleisdorf und in Leibnitz sind in der letzten Stunde rund fünf Zentimeter gefallen.

Hinzu kommt am Freitag starker Wind, der Bäume umstürzen lassen kann. Mit Entspannung ist erst für Freitag Nachmittag zu rechnen: Ab da soll sich der Schneefall in vielen Regionen deutlich abschwächen. Vom Norden her soll es aufklaren, im Mühl- und Waldviertel soll sich gar die Sonne zeigen.