Schneeeeeeeee: Das Winter-Comeback in Bildern

In der Nacht auf Freitag gab es im Osten von Österreich bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Ein Streifzug durch Wien und Umgebung.
Patrick Resch
20.02.2026, 12:17

Dichter Schneefall hatte in der Nacht auf Freitag den Osten von Österreich fest im Griff. Während Parks, Dächer und Altstädte in winterliches Weiß getaucht wurden, sorgten Schneefahrbahnen und schlechte Sicht vielerorts für Sperren, Staus und Unfälle im Frühverkehr. Einsatzkräfte standen im Dauereinsatz. Auch der Betrieb am Flughafen Wien musste eingestellt werden. 

Neuschnee: Ein Toter bei Räumarbeiten + Flughafen wieder in Betrieb

Die aktuellen Entwicklungen zur Wetterlage in Österreich können Sie hier nachlesen - an dieser Stelle konzentrieren wir uns auf die schöneren Seiten des Winters. 

Sehen Sie hier einen Streifzug durch den verschneiten Osten Österreichs:

Tödlicher Unfall beim Schneeräumen in Linz
Foto machen: Viele wollen die Schneekulisse in Wien festhalten

Auch die Schienen der Straßenbahn mussten geräumt werden

Ein Hund hatte sichtlich Spaß im Schnee

Langläuferin im Helmut-Zilk-Park

Im Helmut-Zilk-Park (Wien) konnte man sogar Langlaufen

Schnee in Wien

Die Straßen sind geräumt, die Gehsteige oftmals eine Rutschpartie

Busse blieben hängen

Die Streuwägen sind im Dauereinsatz

Gastgarten mit Schnee bedeckt

Gastgarten-Wetter gibt es heute eher keines

Schnee in Wien

Die Enten im Stadtpark-Teich zeigen sich unbeeindruckt von der weißen Pracht

Ein Schneemann

Auch Schneemänner wurden gebaut

Schnee in Wien

Die Seestadt verwandelte sich in eine Winterlandschaft

Straßenbahnhaltestelle in Wien im Schnee

Öffi-Fahrer hatten in der Früh mit Verspätungen zu rechnen

Die Fußgängerzone in Eisenstadt

Die eingeschneite Fußgängerzone in Eisenstadt

Schnee in Klosterneuburg

Auch Klosterneuburg ist in Weiß gehüllt

Schnee im Wiener Stadtpark

Der Wiener Stadtpark eingehüllt in Weiß

Schnee in Wien

An ein gemütliches Sitzen auf den Parkbänken war heute nicht zu denken

Ein gelber Schneepflug räumt Schnee auf einem Flughafen, im Hintergrund ein Flugzeug.

Am Flughafen Wien-Schwechat musste der Neuschnee weggeräumt werden

Ein zugeschneites Fahrrad

Mit dem Fahrrad kam man Freitagfrüh nur schwer voran

Ein Zug kämpft sich durch die Schneemassen

Auch die Züge kämpften sich durch den Schnee

Schnee in Wien

Die Bäume sind weiß angezuckert

Einige Zentimeter Neuschnee in Velm

Einige Zentimeter Neuschnee in Velm (NÖ)

Das eingeschneite Schloss Esterhazy

Das eingeschneite Schloss Esterhazy

Schnee in Wien

Schneedecke in Wien

Die Straßen und Autos mit Schnee bedeckt

Gehsteige und Autos waren mit Schnee bedeckt

Neuschnee in Wien-Hietzing

Auf den Straßen gab es Schnee (und Gatsch)

Kinder stapfen im Schnee

Kinder mussten in der Früh durch den Neuschnee stapfen

Auch die Johanniter kämpften sich durch den Neuschnee

Auch die Johanniter kämpften sich durch den Schnee

Schnee in Wien

Winterliches Wien

Schnee im Norden von Eisenstadt

Schnee im Norden von Eisenstadt

Ein Mann befreit sein Auto vom Schnee

Das Auto vom Schnee befreien war Freitagfrüh angesagt

Der Stadtpark versinkt im Schnee

Der Stadtpark versinkt im Schnee

Schnee in Wien

Winter Wonderland mitten in Wien

Verschneite Bushaltestelle in Wien

Die Busse taten sich schwer

Fahrräder und Autos sind von einer dicken Schneeschicht auf einer Stadtstraße bedeckt.

Wien versank Freitagfrüh im Schnee

Wartezeiten bei der U-Bahn

Bei den Öffis kam es teilweise zu längeren Wartezeiten

Stubenring

Auch der Stubenring in Wien wurde zugeschneit

A1

Wenig Verkehr auf der A1

Skigebiet Maiszinken hat geöffnet

Das kleine Familienskigebiet Maiszinken hat geöffnet

Ein umgekippter Lkw

Umgekippter Lkw in Kaumberg (NÖ)

Blick auf die verschneite A1

Verkehr auf der verschneiten A1

Schnee liegt auf einem Stiegengeländer

Neuschnee im Bezirk Wiener Neustadt

Ein hängengebliebener Lkw auf der A1

Lkw-Bergung auf der A1

Eine Schneeschaufel steckt im Schnee

Einiges an Neuschnee gab es auch im Nordburgenland

Redakteur Josef Kleinrath mit dem Rad auf dem Weg in die Arbeit

Der Weg mit dem Rad war am Freitag eher beschwerlich, berichtet Redakteur Josef Kleinrath

Ein umgestürzter Baum nach heftigem Schneefall

Umgestürzte Bäume in Wiener Neudorf (NÖ)

Ein Auto liegt auf der Seite bei winterlichen Bedingungen

Verkehrsunfall auf der A1

Mehrere Busse der Linie 66A hängen wegen Schneefalls fest

Wien: Busse der Linie 66A blieben hängen

Crash auf verschneiter Erlauftalstraße in Niederösterreich

Schneeräumfahrzeug und Autos bei Schneefall

Bereits Donnerstagabend begann es in Wien stark zu schneien

