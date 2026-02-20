Schneeeeeeeee: Das Winter-Comeback in Bildern
Dichter Schneefall hatte in der Nacht auf Freitag den Osten von Österreich fest im Griff. Während Parks, Dächer und Altstädte in winterliches Weiß getaucht wurden, sorgten Schneefahrbahnen und schlechte Sicht vielerorts für Sperren, Staus und Unfälle im Frühverkehr. Einsatzkräfte standen im Dauereinsatz. Auch der Betrieb am Flughafen Wien musste eingestellt werden.
Die aktuellen Entwicklungen zur Wetterlage in Österreich können Sie hier nachlesen - an dieser Stelle konzentrieren wir uns auf die schöneren Seiten des Winters.
Sehen Sie hier einen Streifzug durch den verschneiten Osten Österreichs:
Foto machen: Viele wollen die Schneekulisse in Wien festhalten
Auch die Schienen der Straßenbahn mussten geräumt werden
Ein Hund hatte sichtlich Spaß im Schnee
Im Helmut-Zilk-Park (Wien) konnte man sogar Langlaufen
Die Straßen sind geräumt, die Gehsteige oftmals eine Rutschpartie
Busse blieben hängen
Die Streuwägen sind im Dauereinsatz
Gastgarten-Wetter gibt es heute eher keines
Die Enten im Stadtpark-Teich zeigen sich unbeeindruckt von der weißen Pracht
Auch Schneemänner wurden gebaut
Die Seestadt verwandelte sich in eine Winterlandschaft
Öffi-Fahrer hatten in der Früh mit Verspätungen zu rechnen
Die eingeschneite Fußgängerzone in Eisenstadt
Auch Klosterneuburg ist in Weiß gehüllt
Der Wiener Stadtpark eingehüllt in Weiß
An ein gemütliches Sitzen auf den Parkbänken war heute nicht zu denken
Am Flughafen Wien-Schwechat musste der Neuschnee weggeräumt werden
Mit dem Fahrrad kam man Freitagfrüh nur schwer voran
Auch die Züge kämpften sich durch den Schnee
Die Bäume sind weiß angezuckert
Einige Zentimeter Neuschnee in Velm (NÖ)
Das eingeschneite Schloss Esterhazy
Schneedecke in Wien
Gehsteige und Autos waren mit Schnee bedeckt
Auf den Straßen gab es Schnee (und Gatsch)
Kinder mussten in der Früh durch den Neuschnee stapfen
Auch die Johanniter kämpften sich durch den Schnee
Winterliches Wien
Schnee im Norden von Eisenstadt
Das Auto vom Schnee befreien war Freitagfrüh angesagt
Der Stadtpark versinkt im Schnee
Winter Wonderland mitten in Wien
Die Busse taten sich schwer
Wien versank Freitagfrüh im Schnee
Bei den Öffis kam es teilweise zu längeren Wartezeiten
Auch der Stubenring in Wien wurde zugeschneit
Wenig Verkehr auf der A1
Das kleine Familienskigebiet Maiszinken hat geöffnet
Umgekippter Lkw in Kaumberg (NÖ)
Verkehr auf der verschneiten A1
Neuschnee im Bezirk Wiener Neustadt
Lkw-Bergung auf der A1
Einiges an Neuschnee gab es auch im Nordburgenland
Der Weg mit dem Rad war am Freitag eher beschwerlich, berichtet Redakteur Josef Kleinrath
Umgestürzte Bäume in Wiener Neudorf (NÖ)
Verkehrsunfall auf der A1
Wien: Busse der Linie 66A blieben hängen
Crash auf verschneiter Erlauftalstraße in Niederösterreich
Bereits Donnerstagabend begann es in Wien stark zu schneien
Kommentare