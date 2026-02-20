Dichter Schneefall hatte in der Nacht auf Freitag den Osten von Österreich fest im Griff. Während Parks, Dächer und Altstädte in winterliches Weiß getaucht wurden, sorgten Schneefahrbahnen und schlechte Sicht vielerorts für Sperren, Staus und Unfälle im Frühverkehr. Einsatzkräfte standen im Dauereinsatz. Auch der Betrieb am Flughafen Wien musste eingestellt werden.