Schnee sorgt in NÖ für Hunderte Einsätze

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee sind in Teilen des Landes gefallen. Der Wintereinbruch hat in der vergangenen Nacht für Probleme auf den niederösterreichischen Straße gesorgt. Seit Donnerstagabend gegen 18 Uhr standen die Feuerwehren gewissermaßen im Dauereinsatz.

370 Einsätze Insgesamt wurden rund 370 Einsätze von 450 Feuerwehren verzeichnet, so Feuerwehrsprecher Klaus Stebal. Betroffen war vor allem der Süden des Bundeslandes sowie Gebiete nahe der Autobahnen, etwa der Raum Wiener Neustadt entlang der S6 sowie die Bezirke Mödling und St. Pölten.

Die Feuerwehr Amstetten berichtet, dass sie seit der Nacht im Dauereinsatz steht.