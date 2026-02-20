Niederösterreich

Schnee sorgt in NÖ für Hunderte Einsätze

Das nächtliche Schneetreiben sorgte auf vielen Straßen für Probleme, Hunderte Feuerwehrleute rückten aus.
Kristina Leitner
20.02.2026, 08:49

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Mehrere Feuerwehrleute im Schnee.

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee sind in Teilen des Landes gefallen. Der Wintereinbruch hat in der vergangenen Nacht für Probleme auf den niederösterreichischen Straße gesorgt. Seit Donnerstagabend gegen 18 Uhr standen die Feuerwehren gewissermaßen im Dauereinsatz.

Neuschnee sorgt für Staus und Straßensperren, Flughafen Wien zu

370 Einsätze

Insgesamt wurden rund 370 Einsätze von 450 Feuerwehren verzeichnet, so Feuerwehrsprecher Klaus Stebal. Betroffen war vor allem der Süden des Bundeslandes sowie Gebiete nahe der Autobahnen, etwa der Raum Wiener Neustadt entlang der S6 sowie die Bezirke Mödling und St. Pölten.

Eine Aufnahme von zwei Feuerwehrautos im Schneetreiben.

Die Feuerwehr Amstetten berichtet, dass sie seit der Nacht im Dauereinsatz steht. 

Bei den Einsätzen handelte es sich hauptsächlich um hängengebliebene Lkw und Pkw sowie umgestürzte Bäume, die Straßen blockierten.

Mödling Wiener Neustadt
kurier.at  | 

Kommentare