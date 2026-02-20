Crash auf verschneiter Erlauftalstraße forderte fünf Verletzte

Als Vorboten auf das für Freitagfrüh prognostizierte und auch eingetretene Schneechaos kam es auf Niederösterreichs Straßen bereits am späten Donnerstagabend zu schweren Unfällen. Bei Purgstall im Bezirk Scheibbs mussten die Rettungskräfte kurz vor Mitternacht auf der Erlauftalstraße, B25, fünf Verletzte versorgen und in Krankenhäuser transportieren.

Starke Schneefälle, die am frühen Abend starteten, führten zu winterlichen Verhältnissen auf den Straßen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw im Kreuzungsbereich von Zehnbach wurden fünf der sechs beteiligten Fahrzeuginsassen verletzt. Zum Glück war niemand in den Unfallwracks eingeklemmt, berichteten die Feuerwehren. Straßensperre Aufgrund der gefährlichen Situation wurde die B25 während der Bergearbeiten für rund eine Stunde gesperrt. Eines der Wracks wurde mithilfe des Wechselladefahrzeugs der Feuerwehr Scheibbs abtransportiert.

© BSB ÖA Philipp Pflügl / BKFDO Scheibbs Während der Bergearbeiten musste die B25 gesperrt werden.

Auch auf der Westautobahn ging es in der Nacht bereits wild zu. Bei St. Pölten kam es in Fahrtrichtung Salzburg zu einem schweren Lkw-Unfall. Ein Sattelzug war rechts von der Fahrbahn abgekommen und durchstieß sowohl die Leitschiene als auch die Lärmschutzwand. Das Führerhaus wurde dabei abgerissen. Der Rest der Zugmaschine und der Sattelaufleger blieben auf der Fahrbahn liegen. Der verletzte Chauffeur wurde ins Krankenhaus transportiert.