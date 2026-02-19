Niederösterreich

Teils Lawinenwarnstufe 3 in Niederösterreichs Bergen

Neuschnee lässt Risiko steigen; Gippel-Göller- und Rax-Schneeberggebiet sowie Ybbstaler Alpen als Risikogebiete.
19.02.2026, 18:31

In Niederösterreichs Bergen sorgen Niederschläge für einen Anstieg der Lawinengefahr. Das Risiko im Gippel-Göller- und Rax-Schneeberggebiet sowie in den Ybbstaler Alpen oberhalb der Waldgrenze wurde für Freitag als "erheblich" (Stufe 3 von 5) beurteilt.

Die Lawinengefahr ist extrem hoch: "Verzichten Sie auf Touren"

Gefahrenstellen sind laut dem Warndienst aufgrund des Neuschnees schwer zu erkennen. Sonst wurde das Risiko als "mäßig" (Stufe 2) beurteilt. Zur Tendenz hieß es, dass die Lawinengefahr in höheren Lagen "erheblich" bleibe.

