Teils Lawinenwarnstufe 3 in Niederösterreichs Bergen

In Niederösterreichs Bergen sorgen Niederschläge für einen Anstieg der Lawinengefahr. Das Risiko im Gippel-Göller- und Rax-Schneeberggebiet sowie in den Ybbstaler Alpen oberhalb der Waldgrenze wurde für Freitag als "erheblich" (Stufe 3 von 5) beurteilt.

Gefahrenstellen sind laut dem Warndienst aufgrund des Neuschnees schwer zu erkennen. Sonst wurde das Risiko als "mäßig" (Stufe 2) beurteilt. Zur Tendenz hieß es, dass die Lawinengefahr in höheren Lagen "erheblich" bleibe.