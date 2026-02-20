Kollision mit Schneepflug: Pkw stürzte 30 Meter über steiles Gelände

Ein 52-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland ist am späten Donnerstagnachmittag auf schneebedeckter Fahrbahn in Sölden in Tirol (Bezirk Imst) mit einem entgegenkommenden Schneepflug kollidiert und anschließend rund 30 Meter über steiles Gelände abgestürzt. Der Mann wurde von zwei Pistenrettern aus dem Wagen befreit und schwer verletzt. Seine ebenfalls im Wagen befindliche 17-jährige Tochter erlitt leichte Verletzungen, berichtete die Polizei am Freitag.

Der Mann wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, die Tochter in das Krankenhaus Zams gebracht. Der Unfall hatte sich auf der Hochsöldenstraße ereignet. Der Deutsche, der trotz dort bestehender Pflicht ohne Schneeketten unterwegs war, fuhr talwärts, das Räumfahrzeug der Gemeinde Sölden auf der linken Seite bergwärts.

In einer Linkskurve versuchte der Schneepflugfahrer, noch weiter zum Fahrbahnrand zu lenken, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Deutsche versuchte indes zu bremsen, kam leicht ins Schleudern und stieß seitlich mit der Beifahrerseite gegen den Schneepflug. Durch die Schrägstellung des Räumfahrzeuges wurde der Wagen des Münchners zur anderen Straßenseite abgelenkt. Der 52-Jährige konnte den Pkw nicht mehr zum Stillstand bringen und stürzte über das steile Gelände ab.