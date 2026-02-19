Wintereinbruch: Schneewarnung für ganz Österreich

Wetterwarnung der Geosphere Austria: Von Donnerstag bis Freitagmittag schneit es im Großteil Österreichs. Verzögerungen auf Straßen, Bahnlinien und im Flugverkehr sind möglich, ebenso Stromausfälle. Ein Tiefdruckgebiet über Oberitalien steuert feuchte Luft nach Österreich, und im Laufe des Donnerstags beginnt es verbreitet zu schneien. In tiefen Lagen ist zeitweise auch noch Regen möglich.

"Spätestens in der Nacht auf Freitag schneit es dann überall bis in tiefe Lagen, zeitweise auch stark, und der Schwerpunkt des Schneefalls verlagert sich allmählich in die Osthälfte Österreichs - vom Raum Wien über das Burgenland bis zur südlichen Steiermark und Unterkärnten", sagte Meteorologe Lukas Bodinger von der Geosphere Austria am Donnerstag. Im Großteil Österreichs fallen bis Freitagvormittag demnach zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee, vereinzelt auch mehr. Verkehrsverzögerungen erwartet Der Neuschnee kann für Verzögerungen auf Straßen sowie im Zug- und Flugverkehr sorgen. Auch Hauptverbindungen wie die Südautobahn können betroffen sein, ganz besonders in den höher gelegenen Abschnitten, wie am Wechsel und auf der Pack. Außerdem können unter der Schneelast Bäume umstürzen und Stromleitungen beschädigen. Die Asfinag appellierte in einer Aussendung an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, ausschließlich mit vollständiger Winterausrüstung unterwegs zu sein und ausreichend Abstand zu halten. Zudem sollte die Geschwindigkeit reduziert und die Fahrweise den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst werden.