Tauwetter nach Schneemassen: Warmfront bringt nun Frühling
Auch wenn es beim Blick aus dem Fenster gerade nicht danach aussieht, aber: Der Winter ist nicht gekommen, um zu bleiben.
Schon am Wochenende stellt sich die Wetterlage laut Meteorologen nämlich wieder um - und es geht direkt Richtung Frühling.
Laut Geosphere Austria löst nämlich eine Warmfront aus dem Westen das Italientief ab, das für die Neuschneemassen verantwortlich war. Tauwetter setzt ein, es wird spürbar milder.
Die Prognose im Detail
Der Samstag startet verbreitet bewölkt, im Westen regnet es bereits vom Vormittag weg. Der Niederschlag soll sich im Lauf des Tages Richtung Osten ausbreiten, wobei der Schwerpunkt zwischen Arlberg und Mariazeller Land liegen dürfte. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 2 bis 12 Grad.
Am Sonntag wird es noch einmal eine Spur wärmer: Bis Mittag regnet es verbreitet, aber dann setzt sich die Sonne durch. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 4 und 14 Grad.
Der Start in die neue Arbeitswoche - in Oberösterreich und der Steiermark gleichzeitig auch der Beginn des zweiten Semesters des Schuljahres - ist eher trüb.
Sonne setzt sich durch
Am Montag zeigt sich die Sonne kaum, es ist großteils dicht bewölkt und regnerisch. Aber es geht temperaturmäßig weiter nach oben, 6 bis 15 Grad an Höchstwerten sind drin. Frühlingshaft präsentiert sich dann aber der Dienstag. Sonniges Wetter setzt sich durch, im Osten des Lands kann es aber durchaus lebhaftehn Wind geben. Es wird warm mit 7 bis 16 Grad.
Kommentare