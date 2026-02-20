Tauwetter nach Schneemassen: Warmfront bringt nun Frühling

Auch wenn es beim Blick aus dem Fenster gerade nicht danach aussieht, aber: Der Winter ist nicht gekommen, um zu bleiben. Schon am Wochenende stellt sich die Wetterlage laut Meteorologen nämlich wieder um - und es geht direkt Richtung Frühling.

Laut Geosphere Austria löst nämlich eine Warmfront aus dem Westen das Italientief ab, das für die Neuschneemassen verantwortlich war. Tauwetter setzt ein, es wird spürbar milder. Die Prognose im Detail Der Samstag startet verbreitet bewölkt, im Westen regnet es bereits vom Vormittag weg. Der Niederschlag soll sich im Lauf des Tages Richtung Osten ausbreiten, wobei der Schwerpunkt zwischen Arlberg und Mariazeller Land liegen dürfte. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 2 bis 12 Grad. Am Sonntag wird es noch einmal eine Spur wärmer: Bis Mittag regnet es verbreitet, aber dann setzt sich die Sonne durch. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 4 und 14 Grad.