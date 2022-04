Ex-BVT-Chef rechnet ab - mit der ÖVP und dem "tiefen Staat"

Zu lesen ist auch von Gesprächen zwischen Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und Polli. Der Ex-BVT-Direktor bietet sich als Innenminister an, Strache verrät Polli, dass gegen ihn von der Justiz wegen einer Russlandsache ermittelt wird.

Die spannenden Aspekte muss man in dem Buch allerdings durchaus suchen, seitenweise sind Schilderungen zu lesen, in denen Polli Schulerlebnisse oder seinen Jakobsweg schildert. Er vergleicht sich etwa mit Christopher Kolumbus oder zitiert offensichtlich auf sich bezogen gleich am Beginn Mark Twain: "Die beiden wichtigsten Tage in meinem Leben sind der Tag, an dem

ich geboren wurde, und der Tag, an dem ich herausfand, warum.“

Man muss schon ein eingefleischter Pollifan sein, um nicht der Versuchung zu erliegen, manchmal großzügig querzulesen.