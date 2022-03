Geheimverhandlungen: Kommt es zum Revival der SOKO Ibiza?

Zum Zug kommen könnte auch das eher rote Landeskriminalamt Wien, das eher schwarze Pendant in Niederösterreich scheidet aufgrund der möglicherweise schiefen Optik wohl aus.

Ein weiteres Problem: Ein neues Ermittlerteam würde Monate benötigen, um sich in die gesamte Causa wieder einzuarbeiten. Niemand hat Interesse daran, dass die Untersuchungen rund um die Tausenden Chats so lange still stehen.

Laut Standard hat auch SOKO-Leiter Csefan die Vorwürfe der WKStA in einem internen Schreiben als haltlos bezeichnet. Die SOKO sieht jedenfalls Leaks bei der WKStA, wo angeblich geheime Informationen abfließen, die Justiz ortet politische Voreingenommenheit bei den Ermittlern. Bis diese Angelegenheit befriedet ist, könnte es Ostern werden. Eine gute Zeit für ein Wunder.