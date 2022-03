Causa Ibiza: WKStA zeigt Bundeskriminalamt die rote Karte

"Unverhältnismäßigkeiten in den Ermittlungen verhindern“

Das mangelnde Vertrauen wird offensichtlich. WKStA-Chefin Ilse-Maria Vrabl-Sanda erhebt schwerste Vorwürfe in dem Schreiben an den neuen Leiter der SOKO, Dieter Csefan: "Demnach trafen sich vor oder nach Besprechungen mit den zuständigen Staatsanwälten der WKStA wiederholt der damalige Leiter des BKA Lang, der Leiter der SOKO und Sie als Stellvertreter mit den für die Fach- und Dienstaufsicht zuständigen Vorgesetzten LOStA Mag. Fuchs und Sektionschef Mag. Pilnacek zur Koordinierung der angestrebten Vorgehensweise. Und so sollte die SOKO Tape nach Sektionschef Mag. Pilnacek „Unverhältnismäßigkeiten in den Ermittlungen verhindern“. Holzer wird außerdem die Torpedierung des Verfahrens vorgeworfen, etwa auch durch die wochenlange Unterschlagung des Ibiza-Videos.

Im Brief an seinen Stellvertreter und nunmehrigen SOKO-Chef Csefan heißt es dazu: „Demnach wurde von der SOKO nicht nur die Sicherstellung des Ibiza-Videos rechtswidrig nicht der WKStA berichtet, sondern MR Mag. Andreas Holzer hat mit Ihnen gemeinsam eine (...)“ nicht mit der WKStA als ermittelnde Behörde abgestimmte Medienarbeit betrieben und das damit begründet, dass „der Erfolg der Sicherstellung des Videos endlich einmal exklusiv von uns präsentiert werden (kann)“.