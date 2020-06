Justiz und Soko Ibiza im Streit: Lang "entsetzt über Vorwürfe"

Öffentliche Kontroverse

In den 42 Jahren seiner Polizeikarriere habe er eine solche Attacke zum „ersten Mal erlebt.“ Lang war „entsetzt“, als er von den Vorwürfen des Oberstaatsanwaltes hörte. „Die Vorwürfe sind in dieser Qualität neu“, so Lang.

Damit ist der Streit zwischen der Korruptionsstaatsanwaltschaft und dem Innenministerium, der sich bis jetzt nur hinten den Kulissen abspielte, erstmals öffentlich.

Lang erzählte auch, dass man in der Vergangenheit bereits ein „Schlichtungsgremium einführen musste“, um zwischen der WKStA und den Ermittlern „auszugleichen“.

Forderung nach Untersuchung

Lang fordert nun, dass eine unabhängige, judizielle Untersuchung durch eine andere Staatsanwaltschaft durchgeführt wird, was an den Vorwürfen dran ist. „Aus meiner Sicht ist alles widerlegbar“, so Lang.

Beispielsweise wurden die Dokumente, die gescannt wurden, auch im Original der Staatsanwaltschaft vorgelegt und nochmals gescannt, als diese die Qualität kritisierten.