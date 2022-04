Verriet HC Strache polnische Anti-Spionageoperation gegen Russen?

"Ich liebte die Zigarrenlounge im Hyatt. (...) Heinz, der Vizekanzler der jungen türkis-blauen Koalition, steht an der Tür und schickt sich an, einzutreten. (...) Seit Heinz zum Vizekanzler aufgestiegen ist, sieht man ihn hier im Hyatt in der Raucherlounge seltener. Er blickt zu mir rüber und steuert mich abermals an, diesmal ohne Begleitung. „Weißt du eh, dass gegen dich ermittelt wird? Irgendwas in Russland“, spricht er mich in konspirativem Tonfall an. „Weiß ich nicht“, antworte ich beiläufig."