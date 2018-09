Schwere Vorwürfe: Ex-BVT-Chef Polli im Visier der Justiz

Am 22. August 2017 hat ein Wiener Anwalt für zwei mutmaßlich geschädigte Unternehmer Strafanzeige erstattet. Laut Anzeige, die dem KURIER vorliegt, wollte eine Liechtensteiner Firma 2015 mit Pollis damaliger Frau Meltem K. Geschäfte im Irak machen, die dort geschäftlich gut vernetzt ist. Es ging um die Ausschreibung eines Beleuchtungs- und Videoüberwachungsprojekts an einer irakischen Autobahn. Dieses Geschäft sollte über eine libanesische Firma von Frau K. laufen, an deren Gründung Polli laut eigenen Angaben beteiligt war. Im zweiten „Schadensfall“ wollte eine Wiener Firma ein Sicherheitsunternehmen im Irak gründen. Auch ein drittes Unternehmen, ein Hersteller von Spezialfahrzeugen, hat sich angeblich dem Verfahren angeschlossen.

Aus den Geschäften dürfte aber nichts geworden sein. Die Liechtensteiner Firma will 161.000 Euro an Pollis Ex-Frau vorausgezahlt haben und die Wiener Firma sogar 307.800 Euro. Ein Vorstand der Liechtensteiner Firma macht außerdem fast 426.000 Euro Schaden geltend und der Fahrzeugbauer 150.000 Euro.