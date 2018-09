BVT-Ausschuss live: FPÖ-Jenewein bringt Kickl in Erklärungsnot

Antworten auf alle diese offenen Fragen bietet vielleicht heute der Tag vier des Untersuchungsausschusses. Aussagen wird ab neun Uhr zunächst EGS-Vizechef Wolfgang Preiszler - und danach zwei weitere EGS-Männer. Es wird spannend, was die in Verhörtechnik extra geschulten Beamte aussagen. Vor allem die Opposition (SPÖ, Neos, Liste Pilz) will mögliche Absprachen nachweisen.