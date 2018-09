Pilz will nach Klage den Spieß gegen Kickl umdrehen

„Offenbar befürchtet Kickl von mir mehr. Da hat er Recht“, ätzt Pilz. Die Klage sei „ein Zeichen, dass die FPÖ nun die Nerven verliere. Aber sie sei ein schöner Beitrag des Innenministers zur Wahrheitsfindung. Peter Pilz möchte die öffentliche Verhandlung nutzen, um Zeugen zu laden: Generalsekretär Goldgruber, die Kabinettsmitarbeiter Udo Lett und Reinhard Teufel sowie die BVT-Staatsanwältin Ursula Schmudermayer. Genehmigt das der Richter, müssen sie als Zeugen aussagen – unter Wahrheitspflicht.

„Die Wahrheitspflicht ist das Schreckgespenst der FPÖ“, konstatiert Pilz. Sein Anwalt führt in der Klagebeantwortung penibel an, warum Kläger Kickl „Schlüsselfigur und sohin Drahtzieher im Sinne des Duden bei der Anzeigeneinbringung und der Durchführung der Hausdurchsuchung“ (im BVT) gewesen sein soll. Dabei zitiert er genüsslich aus dem BVT-Ermittlungsakt. So werden Instruktionen und Interventionen von Goldgruber & Co. in der BVT-Affäre ins Feld geführt. Pilz möchte nun den Prozess nutzen, die Zeugen noch vor ihrer Aussage im U-Ausschuss zu befragen.