Die Themen des Tages - der Nachrichtenüberblick aus der KURIER-Redaktion

Neues Brexit-Abkommen ist fertig. Johnson und Juncker verkündeten heute eine Einigung zwischen EU und Großbritannien. Doch auch diese könnte am Samstag im britischen Parlament scheitern ( mehr dazu hier ).

SPÖ will mit ÖVP nicht sondieren, nur verhandeln. Rendi-Wagner signalisiert Bereitschaft zu einer Koalition mit den Bürgerlichen. Man wolle aber nicht parallel mit Grünen und Neos sondieren ( mehr dazu hier ).

Isolierte Familie: "Josef, der Österreicher" in U-Haft. Eine ehemalige Nachbarin sprach mit dem KURIER vor Ort, sie will Beweise für drei weitere Kinder haben. Zudem gab es zwei Hausdurchsuchungen in der Nachbargemeinde (mehr dazu hier).