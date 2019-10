Strache-Gehalt: "9.500 Euro für Social Media bekommt sonst niemand"

9.500 Euro flossen jahrelang an Philippa Strache, und zwar in erster Linie für Social-Media-Aktivitäten. Während sie dazu schweigt, ist man in der FPÖ mittlerweile ziemlich redselig, was das frühere Top-Gehalt der Frau des Ex-Vizekanzlers betrifft. Dieses bestätigen nun auch FPÖ-Granden wie Generalsekretär Harald Vilimsky. Sie habe "eine Menge an externem Input gebracht", rechtfertigt Vilimsky die monatliche Summe.

Ein KURIER-Rundruf zeigt: In der österreichischen Werbeszene sorgt das für Verwunderung bis Häme.