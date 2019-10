Warten auf Weltuntergang: Familie lebte zehn Jahre im Keller

Umsonst hat eine Familie im niederländischen Dorf Ruinerwold fast zehn Jahre lang in einem Keller gehaust. Der erwartete Weltuntergang blieb für einen Mann und seine sechs Kinder (vorerst) aus. Die Polizei entdeckte die Familie auf einem abgelegenen Bauernhof, wie die Polizei am Dienstag in der östlich gelegenen Provinz Drenthe mitteilte. Die Menschen würden nun versorgt.

Der Mann und sechs Kinder im Alter von 16 bis 25 Jahren sollen auf "das Ende der Zeiten" gewartet haben, berichten niederländische Medien und bezeichneten die Kinder als "Kelderkinderen" (zu Deutsch: Kellerkinder). Die Ermittler wollten diese Darstellung zunächst nicht bestätigen. Der 58-Jährige wurde laut Polizei vorläufig festgenommen. Mittlerweile ist unklar, ob es sich bei dem 58-jährigen tatsächlich um den Vater der sechs Kinder handelt.

"Josef, der Österreicher"?

"Dieser Mann war so scharf", sagt ein anderer Anwohner. "Du musstest nur in die Nähe des Hofes kommen und er hat dich schon weggeschickt. Er hat alles mit einem Fernglas beobachtet." Unbestätigten Medienberichten zufolge, soll es sich bei dem Mann um einen Österreicher handeln. Im Dorf sei er nur als "Josef, der Österreicher" bekannt gewesen, zitiert RTV Drenthe einen Anwohner. Er sei so genannt worden, "weil er aus Österreich stammte."

Verwirrter Mann tauchte in Wirtshaus auf

Der Wirt des Dorfwirtshauses hatte die Polizei am Montag alarmiert. Bei ihm war ein fremder junger Mann in der Wirtsstube aufgetaucht. Er war total verwirrt, wie der Wirt sagte. "Er sagte, dass er weggelaufen war und Hilfe brauchte." Zuerst habe man gedacht, der Mann sei auf Droge. Der 25-Jährige habe dann geschildert, dass er neun Jahre lang nicht draußen gewesen sei. Da wurde der Wirt misstrauisch und kontaktierte die Polizei.

Über die genauen Lebensumstände und den Gesundheitszustand der Familie wollte die Polizei vorerst keine Angaben machen. Die Untersuchungen seien noch in vollem Gange. "Alle Szenarien sind noch offen", sagte eine Sprecherin. Der 58-Jährige sei festgenommen worden, "weil er nicht an unserer Untersuchung mitarbeitete".