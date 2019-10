Ruinerwold: Böse Erinnerungen an den Fall Josef Fritzl

Der Fall des 58-jährigen Österreichers, der in den Niederlanden sechs Kinder im Keller festgehalten hat, erinnert an die aufsehenerregende Causa Josef Fritzl, die im Jahr 2008 im niederösterreichischen Amstetten publik wurde. Fritzl hatte im Jahr 1984 seine damals 18-jährige Tochter unter einem Vorwand in den Keller gelockt, betäubt und in einen eigens als Zelle vorbereiteten Raum eingesperrt. Etwa einen Monat nach ihrem Verschwinden hatte der Vater einen Brief präsentiert, in dem die Tochter darum bat, dass nicht nach ihr gesucht werde. Bis 2008 hielt er sie unterhalb seines Hauses gefangen und vergewaltigte sie vielfach. Er zeugte mit ihr sieben Kinder, von denen eines kurz nach der Geburt starb und drei vom Täter als Pflegekinder adoptiert wurden. Die übrigen drei Kinder lebten von der Geburt bis zu ihrer Freilassung im April 2008 in der Kellerwohnung.