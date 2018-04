Zehn Jahre danach: Das große Schweigen im Fall Fritzl

Für die Verbrechensopferhilfe Weißer Ring ist der Fall Fritzl mittlerweile ein Vorzeigebeispiel. „Es ist gelungen, die Belastungen für die Opfer möglichst gering zu halten. Ausschlaggebend dafür war eine hochprofessionelle juristische und psychosoziale Prozessbegleitung“, sagt Dina Nachbaur, Geschäftsführerin des Weißen Ring.

Eine Opferanwältin habe sich im gesamten Strafverfahren für die Opfer eingesetzt. „Es ist ihr auch gelungen, einen vernünftigen Umgang mit den interessierten Medien zu finden und so bis heute die Privatsphäre der Betroffenen zu unterstützen“, erklärt Nachbaur.

Für sie war entscheidend, wie im Rahmen des Prozesses – die Tochter soll auch im Gerichtssaal als Zuhörerin gewesen sein – mit Opfern umgegangen wird: „Jede Person, die ein Opfer eines Verbrechens wurde, erlebt einschneidende und beängstigende Gefühle von Ohnmacht und Ausgeliefertsein. Für eine Heilung psychischer Beeinträchtigungen ist es von grundlegender Bedeutung, dass Betroffene davor geschützt werden, dieselben oder ähnliche Gefühle noch einmal im Strafverfahren ausgesetzt zu sein.“ Dafür würden sich die Opferhilfe-Einrichtungen gezielt einsetzen. Im Fall Fritzl sei das auch gelungen.

Nach der Verurteilung von Josef Fritzl hatte nur die englische Boulevard-Zeitung The Sun versucht, Fotos von seiner Tochter und den Kindern zu schießen. Die Ausgabe, in der der Bericht erschienen war, wurde weder in Österreich noch in Deutschland ausgeliefert. Diese Fotos tauchten damals auch nicht im Internet auf.

Viel schlimmer war es, unmittelbar nachdem der Fall bekannt geworden war. Da hatten unzählige Fotografen das Klinikum Amstetten-Mauer belagert und versucht, mit verschiedensten Tricks zu Fotos zu kommen. Deswegen wurde eine eigene Security-Firma beschäftigt, um die Familie zu schützen. Jene Medien, die damals zu weit gegangen waren, wurden mit hohen Geldbußen zu Rechenschaft gezogen.