Josef Fritzl "ein penibler Herr mit Handschlagqualität“

Wenn Rudolf Mayer heute auf den Fall Fritzl zurückblickt, muss er sich eingestehen: „Vielleicht war ich ein bisserl naiv. Mit so einem Echo habe ich nicht gerechnet. Ich habe damals noch gedacht, dass der Bürger an den Rechtsstaat glaubt. Aber es wurde keine Unterscheidung zwischen der Verteidigung und der Tat gemacht, es wurde alles in einen Topf geworfen. Andererseits: In die Knie darf man deshalb auch nicht gehen.“

Was ihn beim Prozess in St. Pölten am meisten überrascht hat? „Dass der Fritzl mitten in der Verhandlung ein Geständnis zum Mord abgelegt hat. Das kam überraschend.“

Der Angeklagte wurde ja auch wegen Mordes durch Unterlassung verurteilt, weil er eines seiner im Kellerverlies gezeugten Kinder sterben hatte lassen.

Dabei hatte Rudolf Mayer die Verteidigung auch darauf aufgebaut, wie sehr sich Josef Fritzl um seine Gefangenen gekümmert hatte: „Die Perversität liegt darin, dass er sich so Mühe gegeben und sie so liebevoll behandelt hat“, sagte er damals: „Er ist kein Sex-Monster. Als Monster lass’ ich Kinder doch nicht groß werden, die werden beseitigt, einbetoniert und aus. Da tapeziere ich doch nicht die Wand mit Mickey-Maus-Fotos, feiere Geburtstag und bringe einen Weihnachtsbaum.“