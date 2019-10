Berichte von drei weiteren Kindern im Fall der "Kellerfamilie"

Nachdem ein 25-jähriger Sohn in einem Café um Hilfe gebeten hatte, wurde bekannt, dass die Familie in den letzten Jahren in einem geschlossenen Raum lebte. Sandra Soer glaubt mit Sicherheit zu wissen, dass er nicht das älteste Kind ist, wie bisher angenommen wurde.

In Hasselt habe Soers Tocher Jo-Ellen nämlich auch einige Male mit einer Tocher der Familie gespielt. "Die Tochter, die mit meiner Tochter gespielt hat, sollte ungefähr 29 Jahre alt sein - und da oben war noch ein weiterer Junge." Sie gehe davon aus, dass diese sich inzwischen von der Familie abgewandt haben.

Zwei Hausdurchsuchungen in Nachbargemeinde

Die niederländische Polizei hat in Zwartsluis, wo die Familie anschließend von 2005 bis 2010 gelebt haben soll, zwei Hausdurchsuchungen durchgeführt. Zudem werden die Räume auf dem Bauernhof in Ruinerwold digital erfasst, "um sich einen vollständigen Überblick zu verschaffen".

"Die forensische Ermittlungsabteilung wird dabei von Kollegen der Nationalen Einheit unterstützt", hieß es vonseiten der Behörde in der Provinz Drenthe, die Untersuchung der Räume wurde am Donnerstag fortgesetzt. Zu den beiden Hausdurchsuchungen in Zwartsluis wollte die Exekutive vorerst keine weiteren Informationen veröffentlichen, hieß es auf deren Twitter-Account.