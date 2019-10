"Josef, der Österreicher" wegen Freiheitsberaubung in Haft

Detto undurchsichtig ist die Rolle des 25-jährigen Jan, der am Montag im Cafe de kastelein in Ruinerwold sichtlich verwahrlost auftauchte und den Wirt, um Hilfe bat. Dadurch kam der Fall ins Rollen. Gestern tauchten dann diverse Social Media Konten von Jan auf, die neun Jahre lang nicht aktiv waren. Erst im Mai 2019 postete Jan auf Facebook und Instagram Fotos.

In den Sozialen Medien gibt er an, im Team der Holzverarbeitungsfirma des Verdächtigen Josef B. zu sein. Auch diverse Fotos zeigen, dass Jan in den vergangenen Wochen im Dorf unterwegs war. Das wirft die Frage auf: Waren die jungen Erwachsenen nun freiwillig am Hof? War es ein Gefängnis für die Kinder oder nicht?

Was man jedoch jetzt schon ausschließen kann, ist dass die Familie („Wir wissen noch nicht eindeutig, ob sie tatsächlich verwandt sind. Aber die Personen behaupten es“, so die Polizeisprecherin) im Keller lebte. Die Polizei fand den bettlägrigen Vater und die Kinder in einem isolierten Raum. „Er war einfach, aber sauber. Die Kinder waren gut genährt und machten äußerlich einen guten Eindruck“, so Hartstra von der Polizei in Gröningen.

Behördlich registriert wurden die Kinder allerdings nie, und haben daher auch nie eine Schule besucht. Die Mutter, der heute 14 bis 25-jährigen Kinder, soll vor etwa neun bis zehn Jahren verstorben sein.

Das Gerücht, dass Josef B. das Oberhaupt einer Sekte sei, die isoliert auf den Weltuntergang wartete, wollen die Ermittler offiziell nicht bestätigen. „Wir gehen derzeit allen Spuren nach“, so die Polizei. Gestern wurden dann noch Forensik-Spezialisten und eine Hundestaffel in den Bauernhof geschickt, um den rätselhaften Fall zu lösen. Aber das kann lange dauern, kündigt die Polizei jetzt schon an.