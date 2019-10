Endzeitsekten: Glauben an den Guru - bis in den Tod

Die Faisrachmanisten

Dutzende Kinder warteten in Russland bei einer islamischen Sekte vergeblich auf den Weltuntergang. Ihr Anführer hatte sich mit 70 Personen in einem Bunkersystem verschanzt und so sein eigenes Kalifat errichtet. Zurückgezogen haben dürften sich die Anhänger der Sekte im Jahr 2001. Im Zuge einer Razzia entdeckte die Polizei 2012 das Versteck der Sekte. Als die Menschen befreit wurden, sahen viele der Kinder zum ersten Mal in ihrem Leben Sonnenlicht.